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طاقة
الكهرباء: انقطاع التيار بالشيخ زايد إثر حريق المحول 4 ولا إصابات
الأربعاء 07 مارس 2018 08:25 م
حريق محطة الشيخ زايد
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حريق محطة الشيخ زايد
عمر سالم
أكد المهندس جمال عبدالرحيم رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، أن حريق المحول رقم ٤ بمحطة محولات الشيخ زايد ، لم يكن نتيجة عمل إرهابى ولاتوجد خسائر فى الأرواح.
وأضاف عبدالرحيم أنه تم على الفور استدعاء فرق الطوارئ ويجرى العمل على إطفاء الحريق وتامين التغذية الكهربية .
واكد أن هناك بعض انقطاعات فى بعض أماكن فى الشيخ زايد وأبو رواش و٦ اكتوبر وجارى العمل تامين التغذية البديلة
وكانت وزارة الكهرباء قد اعلنت انه خلال الساعه السادسة والنصف مساء اليوم تم فصل المحول 3 جهد 66/220 ك.ف بمحطة محولات الشيخ زايد جهد 220 ك.ف وذلك لتامين اطفاء حريق على المحول 4 جهد 66/ 220 كيلو فولت.
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