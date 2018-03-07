خسائر 5 بورصات عربية بقيادة الدوحة ودبى ومكاسب لمصر

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات ثلاث بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بقيادة مصر.



بينما هبطت مؤشرات 5 بورصات تصدرتها الدوحة ودبى مع تراجع البورصات العالمية بعد استقالة جاري كوهن المستشار الاقتصادي البارز في البيت الأبيض الذي يعارض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية على واردات المعادن مما زاد من مخاوف من اندلاع حرب تجارية على مستوى العالم .

وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قفز بأكثر من 2.26% ليتجاوز 16384 نقطة فى أعلى نسبة إغلاق يومية منذ جلسة 28 مايو الماضى أي منذ 10 شهور تقريبا ليسجل أعلى مستوي فى تاريخه بدعم من صعود أسهم شركات المنتجات الاستهلاكية والقطاع الصناعي.

وارتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 0.21 % ليتقدم إلى أكثر من 7453 نقطة بينما كسب مؤشر بورصة الكويت نسبة طفيفة بلغت 0.04 % ليستقر عند حوالى 6808 نقطة.

وهوى مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.72 % ليصل إلى حوالى 3182 نقطة بسبب خسائر أسهم العقارات وشركات المنتجات الاستهلاكية مع خسارة سعر سهم شركة إعمار العقارية القيادي 1.4 % .

و خسر مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.69 % لينخفض إلى حوالى 8371 نقطة وهبط سعر سهم شركة فودافون قطر 5.4 % وكان الأسوأ أداء في السوق.

وتراجع مؤشر بورصة البحرين بحوالى 0.62 % لينزل إلى أكثر من 1366 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.4 % ليهبط إلى 4928 نقطة بينما انخفض مؤشر سوق مال أبوظبى العام بحوالى 0.09 % ليستقر عند حوالى 4520 نقطة.