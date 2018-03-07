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رياضة
بعد مباراة استمرت 133 دقيقة.. المصرى يتعادل مع سيمبا
الأربعاء 07 مارس 2018 07:41 م
بعد مباراة استمرت 133 دقيقة.. المصرى يتعادل مع سيمبا
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بعد مباراة استمرت 133 دقيقة.. المصرى يتعادل مع سيمبا
على المصرى
بعد مباراة أستمرت لمدة 133 دقيقة، عقب هطول الأمطار بغزارة، وانقطاع التيار الكهربائى، حقق فريق الكرة الأول بالنادى المصرى، نتيجة إيجابية فى مواجهته مع سيمبا التنزانى، بالتعادل بهدفين لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على الاستاد الوطني بالعاصمة دار السلام، ضمن لقاءات ذهاب دور الـ 32 "الأول" من بطولة كأس الاتحاد الأفريقى "الكونفيدرالية".
وكانت الدقيقة تشير لمرور 81 من عمر اللقاء، والتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق مسيطرا على مجريات المباراة، قبل أن تهطل الأمطار بغزارة تصل لدرجة السيول على أرضية الملعب، مع انقطاع التيار الكهربائى، ليتوجه طاقم حكام اللقاء برفقة الفريقين إلى غرف خلع الملابس، قبل أن يقرر حكم اللقاء استكمال المباراة، بعد توقف دام 37 دقيقة.
تقدم جون بوكو لأصحاب الأرض فى الدقيقة العاشرة من إنطلاقة اللقاء، بضربة جزاء، احتسبها حكم اللقاء الجنوب إفريقي ثاندو هيلبس ندزاندزيكا، على البوركينى محمد كوفى مدافع الفريق البورسعيدى، ليضعها بوكو على يسار أحمد مسعود حارس مرمى المصرى.
بعدها بدقيقة واحدة فقط، تعادل الفريق البورسعيدى، بهدف لنجمه أحمد حمعة، الذى استغل عرضية متقنة من الجانب الأيمن، أرسلها محمد شطة، قابلها جمعه بيمناه فى الزاوية السفلى الأرضية لأيشي مانويلا حارس مرمي سيمبا التنزانى.
عاد حكم اللقاء الجنوب أفريقى، ليحتسب ركلة جزاء أخرى فى الدقيقة 25، ولكن هذه المرة للنادى المصرى، ترجمها أحمد شكرى للهدف الثانى للفريق البورسعيدى، فى الدقيقة 26، لينتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف.
وفى الشوط الثانى، ومن ضربة جزاء ثالثة، أحتسبها حكم اللقاء، فى الدقيقة 74، على محمد كوفى أيضا، سجل أوكوي هدف التعادل لسيمبا في شباك أحمد مسعود حارس مرمى المصرى، وأنقطعت الكهرباء فى ملعب اللقاء، فى الدقيقة 81، مع هطول أمطار شديدة في أرضية المباراة.
وعاد اللقاء بقرار من حكم المباراة، فى الدقيقة 118، لإستكمال لتسع دقائق الباقية من عمر الوقت الأصلى للمباراة، مع إضافة الوقت الضائع، لتنتهى المواجهة بين الفريقين بالتعادل بهدفين لكل فريق، ليضع المصرى قدما فى دور الـ 32 "الثانى"، للبطولة، قبل مواجهة الإياب التى ستقام يوم 17 مارس الجارى، على ستاد النادي المصري ببورسعيد.
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