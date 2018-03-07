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طاقة
الكهرباء: حريق بمحول وخروج آخر بمحطة الشيخ زايد
الأربعاء 07 مارس 2018 07:34 م
حريق محطة الشيخ زايد
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حريق محطة الشيخ زايد
عمر سالم
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أنه خلال الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، تم فصل المحول 3 جهد 66/220 كيلو فولت بمحطة محولات الشيخ زايد جهد 220 كيلو فولت.
وأرجعت الوزارة في بيان لها فصل المحول لتأمين إطفاء حريق على المحول 4 جهد 66/ 220 ك.ف
وقالت "يجرى الآن العمل على قدم وساق لإطفاء الحريق ومعرفة الأسباب المؤدية لذلك وتأمين التغذية الكهربية البديلة".
وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء فى تصريحات للمال ، أنه لا انقطاعات بالشيخ زايد حاليا حيث تم تغذية المدينة بطرق أخرى وعبر محولات آخرى.
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