الكهرباء: حريق بمحول وخروج آخر بمحطة الشيخ زايد

حريق محطة الشيخ زايد

عمر سالم



أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة أنه خلال الساعة السادسة والنصف مساء اليوم الأربعاء، تم فصل المحول 3 جهد 66/220 كيلو فولت بمحطة محولات الشيخ زايد جهد 220 كيلو فولت.



وأرجعت الوزارة في بيان لها فصل المحول لتأمين إطفاء حريق على المحول 4 جهد 66/ 220 ك.ف



وقالت "يجرى الآن العمل على قدم وساق لإطفاء الحريق ومعرفة الأسباب المؤدية لذلك وتأمين التغذية الكهربية البديلة".



وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء فى تصريحات للمال ، أنه لا انقطاعات بالشيخ زايد حاليا حيث تم تغذية المدينة بطرق أخرى وعبر محولات آخرى.



