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نقل وملاحة
السعودية تسمح للطيران الهندي بالعبور من أجوائها لإسرائيل
الأربعاء 07 مارس 2018 06:39 م
أير انديا الهندية للطيران
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أير انديا الهندية للطيران
رويترز
قال متحدث باسم شركة الطيران الهندية (إير انديا) لرويترز اليوم إن الشركة سُمح لها بتسيير رحلات بين نيودلهي وتل أبيب مرورا بالمجال الجوي السعودي، وهو ما ينهي حظرا استمر 70 عاما ويمثل تحولا دبلوماسيا مفاجئا.
ولا تعترف السعودية بإسرائيل ورفع الحظر على المرور في المجال الجوي سيعكس فيما يبدو ذوبانا للجليد بين إسرائيل والمملكة، وكلاهما حليف للولايات المتحدة ويتشاركان في القلق بشأن نفوذ إيران في المنطقة.
وقال المتحدث باسم إير انديا إن الشركة تخطط لتسيير ثلاث رحلات في الأسبوع وإن الطيران في المجال الجوي السعودي سيخفض زمن الرحلة بمقدار ساعتين.
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