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بورصة وشركات
العروبة للتجارة تدعو عموميتها للانعقاد لبحث استمرار الشركة
الأربعاء 07 مارس 2018 06:24 م
العروبة للتجارة والتعدين 99
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العروبة للتجارة والتعدين 99
رجب عزالدين
دعت شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات الجمعية العامة غير العادية للانعقاد يوم الخميس الموافق 29 مارس الجارى للنظر فى استمرار الشركة فى مزاولة نشاطها من عدمه.
وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مجلس إداراتها وافق الاثنين الماضى على دعوة العمومية للنظر فى استمرارها فى ظل تجاوز الخسارة نصف رأس المال ونصف حقوق المساهمين.
وأظهرت القوائم المالية للشركة تحولها للربحية خلال 2017 بقيمة 806.11 ألف جنيه، مقابل خسائر بلغت 130.52 ألف جنيه خلال 2016.
ولم تشرح الشركة فى محضر جلسة اجتماع المجلس طبيعة الخسائر المشار إليها وما إذا كانت تختلف عن صافى الربح المحقق فى 2017.
ويبلغ رأسمال الشركة 3 مليون جنيه، موزعا عبر 1.5 مليون سهم ، بقيمة اسمية جنيهان للسهم.
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