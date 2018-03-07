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بورصة وشركات
مصر إيطاليا تنتهي من بيع 30% من مشروعها بالعاصمة الجديدة
الأربعاء 07 مارس 2018 06:02 م
مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية
أخر الأخبار
مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية
محمود زكي
قال المهندس هاني العسال رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية أن الشركة نجحت في بيع 30% من مشروع البوسكو بالعاصمة الإدارية الجديدة
وأضاف في تصريحاته لـ"المال" أن الشركة تقوم حاليًا بإصدار التراخيص والقرار الوزاري والذي بموجبها سيتم البدء في تنفيذ المشروع على الفور.
وأوضح العسال أن الشركة تعاقدت مع خمس شركات للمقاولات وذلك للبدء الفوري في عملية الإنشاءات مشيرًا إلى أن التكلفة الإستثمارية للمشروع تبلغ حوالي 16 مليار جنيه.
وأشار رئيس مجلس الإدارة أن المشروع يقع على مساحة 200 فدان مساحات تبدأ من 120 متر مربع وحتى 500 متر مربع.
وأكد أن المشروع يحتوي على ناد إجتماعي على مساحة 4.5 فدان وكذلك مول تجاري على مساحة 90 متر مربع بالإضافة إلى فندق يحتوي على 250 غرفة وبرج تجاري.
ولفت إلى أن المشروع يتم تنفيذه على أربع مراحل يتم تسليم المرحلة الاولى من المشروع في الربع الأخير من عام 2021 مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف 30% أخرى من المشروع خلال العام الحالي.
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