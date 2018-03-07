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بورصة وشركات
مصر الجديدة للإسكان تلغي مناقصة تحصيل المستحقات لعدم جدية العروض
الأربعاء 07 مارس 2018 05:54 م
شركة مصر الجديدة للإسكان
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شركة مصر الجديدة للإسكان
رجب عز الدين
تراجعت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عن الاستعانة بشركات أخرى فى تحصيل مستحقاتها المالية؛ لعدم جدية العروض المقدمة فى المناقصة الخاصة بذلك.
وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن اللجنة المعنية بالبت فى العروض المقدمة فى مناقصة سبتمبر 2017 انتهت إلى أن العطاءات المقدمة غير جادة أو غير متخصصة، كما رأت عدم جدوى إعادة طرح العملية مرة أخرى.
وأضافت أن أعضاء اللجنة استقروا على أن تقوم الشركة بتكليف لجنة من داخلها للقيام بأعمال متابعة مستحقات ومتأخرات العملاء.
وعقدت الشركة فى 10 سبتمبر الماضى مناقصة عامة للقيام بعمليات متابعة تحصيل مستحقاتها لدى العملاء. ونوهت الشركة آنذاك بأحقيتها فى إلغاء المناقصة فى أى وقت دون إبداء الأسباب.
ويبلغ رأسمال الشركة 111 مليون جنيه تقريبًا موزعًا على 111 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
البورصة المصرية
مصر الجديدة للاسكان والتعمير
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