مصر الجديدة للإسكان تلغي مناقصة تحصيل المستحقات لعدم جدية العروض

رجب عز الدين

وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، اليوم الأربعاء، إن اللجنة المعنية بالبت فى العروض المقدمة فى مناقصة سبتمبر 2017 انتهت إلى أن العطاءات المقدمة غير جادة أو غير متخصصة، كما رأت عدم جدوى إعادة طرح العملية مرة أخرى.