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رياضة
تعادل إيجابى بين الرجاء وبتروجيت
الأربعاء 07 مارس 2018 05:08 م
التعادل
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التعادل
على المصرى
حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق، مواجهة الرجاء مع بتروجيت، فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين، على الملعب الفرعى لاستاد الجيش المصرى ببرج العرب فى الإسكندرية، ضمن لقاءى اليوم الأخير، للأسبوع الثامن والعشرون من الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.
تقدم الأثيوبى شيمليس بيكيلى لبتروجيت فى الدقيقة 30، قبل أن يتعادل أحمد سعيد "أوكا" للرجاء فى الدقيقة 44 من عمر اللقاء، الذى إداره تحكيميا طارق سامي، وعاونه يوسف البساطي ومحمد عبد القادر، ومحمد البدري حكماً رابعاً، وكل من محمد علي شطا وسامح فاروق حكماً خامساً.
بتلك النتيجة، يبقى الوضع كما هو عليه فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز، حيث يستمر الرجاء فى المركز السابع عشر بعدما رفع رصيده لـ 22 نقطة، فى المقابل، بقى بتروجيت فى المركز التاسع، بإرتقاء رصيده للنقطة 36.
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