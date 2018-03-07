مصر تتسلم المليار دولار الأخيرة من قرض البنك الدولى

أكدت وزيرة الاستثمار سحر نصر إن مصر تسلمت، اليوم الأربعاء، مليار دولار هي الشريحة الأخيرة من قرض البنك الدولي البالغ قيمته ثلاثة مليارات دولار.





وقالت سحر نصر: ”تم تحويل اليوم مليار دولار من البنك الدولي“، وفق ما نقلته وكالة رويترز.





وأضافت أن مصر تلقت أيضًا 150 مليون دولار من مجموعة الدول السبع الكبرى، دون أن توضح طبيعة ذلك المبلغ.





وتابعت: ”خلال الأسبوع الماضى تم تحويل 250 مليون دولار من ألمانيا، و170 مليون دولار من فرنسا؛ ‏‫لتدعيم برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري“.