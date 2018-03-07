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سيـــاســة
شكري وغندور يبحثان تطورات سد النهضة وإزالة عقبات العلاقات
الأربعاء 07 مارس 2018 04:38 م
وزير خارجية مصر والسودان
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وزير خارجية مصر والسودان
المال- خاص
التقى سامح شكري وزير الخارجية اليوم الأربعاء، مع البروفيسور إبراهيم غندور وزير خارجية السودان على هامش اجتماعات مجلس وزراء خارجية الدول العربية، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزيرين ناقشا العلاقات الثنائية في إطار متابعة تنفيذ التكليفات الصادرة عن القيادة السياسية في البلدين، فضلا عن الاجتماع الرباعي لوزيري الخارجية ورئيسي المخابرات العامة في الدولتين، حيث أشار وزير الخارجية سامح شكري إلى حرص مصر على إزالة أية عقبات تعترض طريق العلاقات الثنائية، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين كل من مصر والسودان.
وأوضح المتحدث باسم الخارجية، بأن الوزيرين بحثا أيضا مستجدات المفاوضات الخاصة بسد النهضة وسبل تنفيذ التكليفات الصادرة عن القمة الثلاثية بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا على هامش القمة الأفريقية الأخيرة في أديس أبابا. كما تناول اللقاء عددا من القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك مثل الوضع في جنوب السودان.
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