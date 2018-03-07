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بورصة وشركات
أعلى إغلاق يومي للبورصة منذ 10 شهور
الأربعاء 07 مارس 2018 04:23 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
السويدي والشرقية للدخان يسجلان قمماً تاريخية.. وأعلى مستوى لطلعت مصطفى في 3 سنوات
مصطفى طلعت
اغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" مرتفعاً 2.26% مع نهاية تداولات جلسة، اليوم الأربعاء، وهي أعلى نسبة إغلاق يومية منذ جلسة 28 مايو 2017 (اي منذ 10 شهور تقريباً)، والتي اغلق وقتها المؤشر على ارتفاع قدره 2.49%.
وكشفت شاشات تداول البورصة، اليوم، ارتفاع المؤشر الرئيسي بنسبة 2.26 % ليصل إلى مستوى تاريخي جديد عند 16384 نقطة، كما ارتفع مؤشري "EGX70" و"EGX100" للأسهم الصغيرة والأوسع نطاقاً بنسب 0.29 و2.18% على التوالي.
وارتفعت قيم التداولات إلى 1.9 مليار جنيه، وهي الأعلى منذ عام تقريباً، باستثناء جلسة 28 فبراير الماضي التي ارتفعت فيها التداولات بشكل استثنائي بلغ 3.5 مليار جنيه نتيجة الصفقات الكبيرة المنفذة على أسهم شركتى "المجموعة المالية هيرمس"، و"الشرقية للدخان" لإعادة ترتيب المراكز عقب التعديلات على مؤشرات مورجان إستانلى للأسواق الناشئة.
وسجل سهم الشرقية للدخان مستوى تاريخي جديد خلال تعاملات اليوم، ليصل إلى 616.5 جنيه للسهم بعد ارتفاعه 6.7%، وبالمثل حقق سهم السويدي اليكتريك مستوى تاريخي بعد أن اغلق عند 165.8 جنيه محققا صعوداً قدره 4.8%.
وتوقع سامح غريب رئيس قسم التحليل الفني بشركة "الجذور" لتداول الاوراق المالية إستمرار الحركة الصاعدة بجلسة تداولات غد الخميس، لاختبار مستوى 16500 نقطة، مع وجود مستوى 16000 نقطة كدعم قوي.
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