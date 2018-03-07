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استثمار
عرض هندي لمصر لدعمها بأنواع متعددة من الشاي
الأربعاء 07 مارس 2018 04:15 م
سفير الهند بمصر
أخر الأخبار
سفير الهند بمصر
سمر السيد
تطلع السفير الهندي بالقاهرة ، سانجاى باتاتشاريا ، لزيادة التعاون في مجال الشاي مع مصر التي تعد من أكبر المستهلكين له ، كما أن بلاده من أكبر المنتجين ، مشيراً إلى أن متوسط الاستهلاك السنوي للفرد يزيد على 1 كجم.
جاء ذلك في كلمته في المؤتمر الصحفي الذى نظمته السفارة الهندية بالقاهرة بمناسبة زيارة وفد هندي بمجال الشاي لمصر
وقال "يمكن للهند إن توفر أنواعاً متعددة من الشاي تلائم الأذواق المختلفة للمصريين مع تقديم سعر تنافسي جاذب كوسيلة لتحقيق التعاون المشترك الذى يعتبر هدف مجدى لجميع الأطراف والظروف مواتيه لذلك حالياً".
أضاف أن الرسوم الجمركية على الشاي الهندي انخفضت حالياً بعد ارتفاعها فى فترة معينة ، مشيراً إلى أن البلدين اربطهما علاقات ثقافية واقتصادية تاريخية .
وتزور بعثة تجارية مكون من 23 عضو عامل بمجال الشاي الهندي برئاسة شيامال ميشرا سكرتير مشترك بوزارة التجارة الهندية ونائب رئيس مجلس الشاي لمصر في الفترة من 6 إلى 9 مارس الجاري لبحث تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين.
ومن المقرر أن يشارك وفد الشاي الهندي فى لقاء مع المستوردين والمصدرين المصريين لتعزيز التجارة المشتركة وترويج أصناف الشاي و زيارة الوزير على مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والالتقاء مع مسئولي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للسلع التموينية .
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