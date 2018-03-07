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بورصة وشركات
تأجيل دعوى المصرية للمنتجعات بشأن سهل حشيش إلى يونيو القادم
الأربعاء 07 مارس 2018 03:42 م
المصرية للمنتجعات السياحية 66
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المصرية للمنتجعات السياحية 66
رجب عزالدين
قالت شركة المصرية للمنتجعات السياحية إن دعواها القضائية ضد الهيئة العامة للتنمية السياحية وآخرين قد تم تأجليها إلى جلسة 12 يونيو القادم.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية أن المحكمة نظرت بالأمس فى تقرير هيئة مفوضى الدولة وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 12 يونيو 2018.
وتطالب الشركة فى الدعوى بإلغاء الترخيض للمرحلة الثالثة والبالغ مساحتها 20 مليون متر مربع فى الظهير الخلفى لمشروع سهل حشيش السياحى .
وتحولت الشركة للربحية خلال التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، لتسجل صافى ربح قدره 55.6 مليون جنيه، مقابل خسائر بلغت 29.6 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2016.
ويبلغ رأسمال الشركة 1.05 مليار جنيه، موزعا على 1.05 مليار سهم، بقيمة أسمية جنيه للسهم.
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