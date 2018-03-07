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اقتصاد وأسواق
قابيل يبحث الاستعداد لملتقى التعاون المصرى - الكويتى
الأربعاء 07 مارس 2018 03:26 م
قابيل يبحث الاستعداد لملتقى التعاون المصرى - الكويتى
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قابيل يبحث الاستعداد لملتقى التعاون المصرى - الكويتى
وزير التجارة: الملتقى خلال الربع الأخير من 2018 بالكويت
الملتقى يستهدف تنمية وتطوير العلاقات فى مختلف المجالات
وفد كبير من رجال الأعمال المصريين سيشارك بالملتقى لبحث إقامة مشروعات مشتركة فى البلدين
محمد جاسم الصقر: قريباً.. عقد اجتماع لمجلس التعاون بالقاهرة لمناقشة فرص تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص فى الدولتين
محمد ريحان
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا الإعداد لعقد ملتقى التعاون المصرى الكويتى (الشراكة والصداقة) والذى من المقرر أن تستضيفه دولة الكويت خلال الربع الأخير من العام الحالى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتى، لافتا الى أنه سيترأس الوفد المصرى المشارك والذى من المرتقب أن يضم نخبة من رجال القطاع الخاص المصرى وبصفة خاصة المهتمين بالسوق الكويتية.
وقال الوزير إن الملتقى يستهدف القاء الضوء على الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية للعلاقة المتميزة التى تربط الشعبين، لافتا الى أنه من المقرر عقد اجتماعات مشتركة بين رجال الاعمال فى البلدين خلال فعاليات الملتقى لاستعراض فرص الاستثمار المتاحة فى كل من مصر والكويت بما يسهم فى تعزيز علاقات الشراكة الاستثمارية لبدء مشروعات جديدة مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
حاء ذلك خلال لقاء الوزير صباح اليوم محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتى بمجلس التعاون المصرى الكويتى، حيث تم بحث كل التفاصيل المتعلقة بعقد الملتقى بالكويت، الى جانب استعراض سبل تفعيل دور المجلس لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.
وقال قابيل إن العلاقات التى تربط الشعبين تمثل حجر الزاوية لتنمية التعاون المشترك فى كل المجالات وعلى كافة الاصعدة، مؤكدا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للكويت شهر مايو من العام الماضى مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من التعاون بهدف احداث نقلة نوعية تنعكس اثارها ايجاباً على اقتصاد الدولتين.
وفى هذا الصدد أكد أهمية دور مجلس التعاون المصرى الكويتى المشترك للمساهمة فى توسيع حجم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين والسعى لحل كل المشكلات التى تقف عائقاً امام انسياب حركة التجارة والاستثمارات المتبادلة خاصة فى ظل روح الود والتفاهم التى تجمع المسئولين فى البلدين.
ومن جانبه أكد محمد جاسم الصقر رئيس الجانب الكويتى فى مجلس التعاون المصرى الكويتى، موقف بلاده الثابت والداعم لمصر فى مواجهة كل التحديات، مشيرا إلى أن مصر تتمتع بمكانة متميزة لدى كل دول الوطن العربى بصفة عامة ودولة الكويت خاصة وهو ما يؤكد استمرار وتطور العلاقات التاريخية بين البلدين فى مختلف المجالات.
وأشاد بجهود وزير التجارة والصناعة المصرى فى الاعداد لعقد ملتقى التعاون المصرى الكويتى لانجاحه والخروج بنتائج إيجابية تسهم فى تنمية العلاقات المشتركة ليس فقط على المستوى الاقتصادى وانما فى كل مجالات التعاون بين البلدين.
ولفت الصقر الى أنه من المقرر عقد اجتماع بالقاهرة لمجلس التعاون بحضور أعضاء المجلس من الجانبين وذلك خلال الفترة القريبة المقبلة للتباحث حول إقامة هذا الملتقى وكذلك لمناقشة الفرص المتاحة لتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين.
الكويت
طارق قابيل وزير التجارة والصناعة
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