رسلان: تعاون واسع مع ألمانيا لتطوير قطاع مياه الشرب

بدور إبراهيم



قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إن هناك تعاونا واسعا بين الحكومتين المصرية والألمانية في نقل الخبرات والتكنولوجيات والحلول المتقدمة لتطوير قطاع مياه الشرب واختيار أنسب الطرق لتوفير الطاقة.



جاء ذلك خلال كلمته أثناء اجتماع توفير الطاقة في عمليات المياه والصرف الصحي "التكنولوجيا والحلول" بمشاركة بعض الشركات الألمانية.



وأكد أن الشركة القابضة تفتح أبوابها لكل الشركات التى تقدم حلولا جديدة ومناسبة وترفع كفاءة العاملين بالقطاع من خلال الاطلاع على التكنولوجيات الحديثة المستخدمة في الطلمبات وتعريفهم بالمنتجات ذات الجدوى.



ومن جانبه قال بيتر ستام، بمجموعة شركات ويلو للطلمبات، إن قطاع المياه يواجه تحديات كبرى في كل دول العالم، مستشهدا باليوم صفر "day zero" ببعض المدن الكبرى ومتابعة تلك المشاهد المؤثرة التى تدعونا لإيجاد واستخدام تكنولوجيات وحلول مبتكرة.



وأكد أهمية التعاون وتضافر الجهود ونقل الحلول والخبرات انطلاقا من مسئوليتنا الاجتماعية أولا، مضيفا أن المياه ليست فقط حياة بل هى الطاقة والغذاء والتعليم.



وأشار إلى أن هناك تعاونا وثيقا بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان والشركة القابضة والحكومة الألمانية.



وأوضح أنه بات من الضروري توجيه الاستثمارات وإدارتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وأن التكنولوجيا الجديدة في الطلمبات توفر الطاقة المستخدمة حاليا.



وقال الدكتور أحمد خيري، رئيس مجلس إدارة شركة "اب سكال" إن الأولوية حاليا لتقديم نماذج علمية متطورة ومختلفة لخدمة المشروعات القومية الكبرى كمشروع صرف صحي القرى، ومدينة العلمين الجديدة وبرج العرب.



وأشاد بالدور الذي تقوم به الدولة والشركة القابضة فى استقدام التكنولوجيات والحلول المبتكرة في التعامل مع موضوعات المياه والصرف الصحى.

