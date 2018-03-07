I-SCORE تطلق نظامًا جديدًا لتقييم الشركات الصغيرة والمتوسطة

أي سكور

نظام مركزي لمساعدة البنوك على تطبيق المعيار المحاسبي الجديد



أحمد على وسيد بدر



كشف محمد الحوشي، العضو المنتدب لشركة اى سكور للاستعلام الائتماني، عن عزم الشركة إطلاق نظام تقييم جديد للشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مخفضة تماما خلال الأسبوع المقبل.



وأضاف في تصريحات خاصة للمال، أن النظام الجديد تم تدشينه مع شركة ستاندارد آند بورز ليحل محل الخدمات التي تقدمها شركات دولية البنوك المحلية، خاصة أن الشركات الأجنبية أعدت أنظمتها لطبيعة سوق مختلفة عن السوق المحلية.



ولفت إلى أن تقييم الشركات يتم عبر أربعة محاور أساسية وهي: القوائم المالية للشركة ومدى تنافسية السوق الذي تتعامل معه، وتقييم الإدارة، ثم تنافسية الصناعة، موضحا أن نظام الإحصائيات الجديد الذي أعدته اى سكور يستخدم هذه البيانات ويضع في اعتباره ضوابط البنك المركزي لتحديد فرص نجاح هذه الشركات بشكل عالي الدقة.



وتابع: "تهدف الشركة من النظام الجديد تطوير السوق وتحقيق عبء تقييم الشركات على البنوك وبالتالي تخفيض تكلفة تمويل الشركات".



وأوضح الحوشي، أن قاعدة بيانات أي سكور تضم ١٤ مليون عميل قروض أفراد، و نحو ٤٠ مليونا ضمن تسهيلات الشركات، ٢٥٠ ألف شركة صغيرة ومتوسطة، مشددا على أن قاعدة بيانات الصغيرة والمتوسطة سترتفع بشكل كبير عقب اطلاق سجل الضمانات المنقولة والنظام الجديد لتقييم الشركات.



وتطلق هيئة الرقابة المالية الأسبوع المقبل بالتعاون مع أي سكور سجل الضمانات المنقولة، ويتوقع الحوشي أن يتم تسجيل كم ضخم من البيانات، وتنشيط تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



وكشف العضو المنتدب لشركة، عن نية إطلاق مبادرة بالتعاون مع شركات أجنبية لمساعدة القطاع المصرفي على تطبيق المعيار المحاسبي الجديد، من خلال نظام وتعاون مركزي بدلا من لجوء كل بنك لشركة في الخارج.



وأضاف أن رأسمال الشركة يبلغ ٤٥ مليون جنيه يكفي لتنفيذ المشروعات الحالية عبر التمويل الذاتي دون الحاجة لزيادته.