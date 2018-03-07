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سيـــاســة
أستاذ أورام: 9% من رجال مصر مصابون بسرطان البروستاتا
الأربعاء 07 مارس 2018 02:27 م
تضخم البروستاتا
أخر الأخبار
تضخم البروستاتا
المرسي عزت وأحمد صبرى
قال الدكتور محمد كيلانى، أستاذ مساعد طب الأورام بطب عين شمس، إن 9٪ من رجال مصر مصابون بسرطان البروستاتا، في الفئة العمرية الأكثر تعرضًا للمرض، إذ أنه يظهر عادة بعد سن الأربعين فى الرجال.
وأضاف فى كلمته بمؤتمر إطلاق حملة التوعية بسرطان البروستاتا، اليوم الأربعاء، إن هذا النوع من السرطانات يعتبر الرابع فى ترتيب الأورام التي تسبب الوفاه، كما أن 65% من المصابين بالمرض فى مصر لايتلقون العلاج، ويتم فحصهم فى مراحل متأخرة لذلك لايتم شفائهم ويواجهون الموت.
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