غدا.. انطلاق مؤتمر التحديات المعاصرة بالقاهرة‎

جامعة الدول العربية بالقاهرة

المال – خاص



تحتضن القاهرة غدا، فعاليات مؤتمر التحديات المعاصرة فى ظل الألفية الثالثة بالوطن العربى لمدة 3 أيام وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربى للتنمية البشرية والاستثمار بجامعة الدول العربية والذى تنظمه مؤسسة العقل الذهبى للاستشارات والتدريب.



أكد الدكتور عبد الملك شاهين رئيس المؤتمر، أن الهدف من المؤتمر مناقشة التطور المعرفى والتكنولوجى الذى أصبح المحور الرئيسى فى التطور العلمى والصناعي، والذى تعتمد عليه الدول المتقدمة فى النمو الاقتصادى باستخدام أحدث التكنولوجيا.



وأشار إلى أن المؤتمر يسعى لاستثمار الموارد البشرية فى ظل التنمية المستدامة، لمواجهة التحديات المعاصرة، وكذلك التنمية الاقتصادية لإدارة الموارد البشرية، والحوار الفعال للمرأة والشباب فى التنمية المستدامة لتحديات الألفية الثالثة.



وقالت جيهان محمود عبد الواحد رئيسة المؤتمر، إن من ضمن أهم أهداف المؤتمر تفعيل دور الثقافة والإعلام فى ترسيخ القيم الأخلاقية فى المجتمع العربى من منظور التربية البشرية التطور المعرفى وخلق فكر جديد قادر على الإبداع والابتكار بإحداث الوسائل العلمية لمواكبة العالم الرقمى.



وأشارت الدكتورة رانيا لاشين المتحدث الإعلامى إلى أن المؤتمر يهدف لمناقشة سبل التطور المعرفى من خلال التكنولوجيا الحديثة التى باتت أهم السبل العلمية فى التقدم المعرفى والصناعي، إضافة الى وضع استراتيجية الانسان من خلال التقدم المعرفى والعلمي.



واوضح أن المؤتمر ستتخلله ندوات ورش عمل على مدار ثلاثة أيام لتوضيح أهمية العالم الرقمى فى خلق إنسان مبدع قادر على مواجهة التحديات المعاصر وذلك بحضور كوكبة من المسئؤلين والمهتمين بالتنمية المستدامة منهم السفير عدنان الخضر الأمين العام لقطاع الاستثمار بجامعة الدول العربية والدكتور أحمد المطيرى الملحق الثقافى الكويتى بمصر، ومشعل مرزوق أبو عجل مدير مكتب جامعة الدول العربية، بجانب سفير الدكتور محمد حجازى مساعد وزير الخارجية المصرى الأسبق، والدكتورة نيفين الكيلانى عميد معهد النقد الفنى بأكاديمية الفنون، واللواء الدكتور محمود ضياء استشارى الأمن القومي، والفنانة سميرة أحمد.