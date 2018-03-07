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اقتصاد وأسواق
الجارحي: إصدار نظام تسعير المعاملات الدولية خلال 2018
الأربعاء 07 مارس 2018 12:58 م
عمرو الجارحى 7
أخر الأخبار
عمرو الجارحى 8
مها أبوودن
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن وزارته ستصدر نظام تسعير المعاملات الدولية بشكل كامل، المعروف باسم "السعر المحايد" خلال العام الجاري 2018.
وأضاف الجارحي، خلال مؤتمر "زيادة كفاءة تحصيل الموارد"، اليوم الأربعاء، أن وزارته تسعى لتطوير منظومة الضرائب لتشمل وضع نظام يتواءم مع النظم الدولية في مكافحة التهرب الضريبي الدولي.
وأكد أن النظام سيشمل وضع نظام لتسعير التعاملات الضريبية العابرة للحدود، وتشمل اتفاقات مع المنظمات الدولية المتطورة، مثل منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية.
وزارة المالية
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