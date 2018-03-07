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اقتصاد وأسواق
الجارحي: نتوقع تحقيق 18.5 مليار دولار من النشاط السياحي
الأربعاء 07 مارس 2018 12:55 م
وزارة المالية المصرية 3
أخر الأخبار
وزارة المالية المصرية 3
تخفيض حجم الدين إلى 70% بحلول 2020/2021
مها أبوودن:
قال عمرو الجارحي وزير المالية، إنه يتوقع تحسن النشاط السياحي خلال العام المالي المقبل، 2018/2019، وتحسن إيراداته لتحقق 18.5 مليار دولار لتكون قد اقتربت من المعدلات التي كانت متحققة في عام 2010 وهي 20مليار دولار، رغم انخفاضها في عام 2011 إلي 3.5 مليار دولار فقط.
وأكد الجارحي خلال الجلسة الثانية من مؤتمر تعزيز الموارد المحلية الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، أن تحسن النشاط السياحي سيتزامن مع تحسن باقي القطاعات الاقتصادية مما يدعم اتجاه الدولة نحو تخفيض عجز الموازنة.
وأشار الجارحي إلي أن وزارته تسعي لتخفيض حجم الدين إلي 70% من الناتج المحلي بحلول عام 2020/2021، نزولا من 97% حاليا، عن طريق تعظيم الإيرادات الضريبية لتبلغ 18.9% من الناتج المحلي ارتفاعا من 14% حاليا، ومن خلال خطة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في إطار خطة الدولة للشمول المالي وميكنة الحسابات.
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