وزير المالية يغادر من مؤتمر تعزيز الموارد بسبب الموازنة الجديدة

الجارحي 696666

مها أبوودن:



انسحب وزير المالية عمرو الجارحي، من مؤتمر تعزيز الموارد المحلية لمدة 30 دقيقة، ثم عاود الحضور مرة أخري لاستكمال جلسات المؤتمر الدولي.



وقال الوزير بعد عودته إنه اضطر للذهاب بسبب أرقام في مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2018/2019.



واستأنف الوزير بعد ذلك حضور الجلسة الثانية للمؤتمر الدولي الأول الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع منظمة دول التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.