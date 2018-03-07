استقرار أسعار اللحوم والأسماك.. و25 جنيهًا لكيلو الدواجن

أسعار البيض 2

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار البيض فى السوق المحلية -اليوم الأربعاء- ليتراوح الطبق بين 35 و36 جنيهًا، والدواجن عند 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو و35 للبلدى، و45 للرومى، و40 للبط.



وعن أسعار اللحوم تراوحت بين 100 و125 لكيلو الكندوز و135 للضانى، و140 للبتلو.



وتراوحت أسعار الأسماك عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وأسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.