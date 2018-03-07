وصول 6500 طن بوتاجاز إلى موانئ السويس قادمة من السعودية

اسطوانات بوتاجاز

نادية صابر



صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الاحمر، بأن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة جازهونر وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى.



كما يستقبل ميناء سفاجا السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 108 ركاب و 72 شاحنة و 20 سيارة، بينما تغادر ثلاث سفن وهى مسرة، الحرية2، النوى اكسبريس وعلى متنها 319 راكبا و 153 شاحنة بضائع و 21 سيارة.



فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة Life bassion وعلى متنها 32 ألف طن الومنيوم قادمة من أستراليا والسفينتين مسرة والنوى اكسبريس وعلى متنهما 442 راكبا و 71 شاحنة بضائع و 16 شاحنة عفش ركاب و 14 سيارة وغادرت السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 115 راكبا و 100 شاحنة و 7 سيارات.



على جانب آخر، يشهد ميناء نويبع وصول وسفر 907 ركاب وتداول 82 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين برنسيسة وسينا وعلى متنهما 413 راكبا وبراد و 6 تريللات و 2 باص جيت و 32 سيارة تصدير.



بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين برنسيسة وبريدج وعلى متنهما 46 راكبا و 18 برادا و 22 تريللا و 37 سيارة تصدير، فيما غادرت السفينة سينا وعلى متنها 448 ركاب و 22 برادا و13 تريللا و 2 سيارة.