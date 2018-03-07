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اقتصاد وأسواق
الاتحاد الأوروبي: 1.2 مليون يورو منحة لتطوير منظومة الضرائب
الأربعاء 07 مارس 2018 12:16 م
الاتحاد الأوروبى
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الاتحاد الأوروبى
مها أبوودن
قال السفير إيفان سوركوش، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي، إن الاتحاد خصص منحة قدرها 1.2 مليون يورو لمصر، تستهدف تطبيق برنامج متكامل لتطوير هيكل منظومة الضرائب، ووضع نظام لتسعير المعاملات العابرة للحدود.
وأشار سوركوش، خلال كلمته في مؤتمر تعزيز تحصيل الموارد المحلية، اليوم الأربعاء، إلى أن البرنامج يشمل القضاء على تحديات السياسات الضريبية العابرة للحدود.
وأضاف أن الاتحاد يمول برامج أخرى لتعزيز الموارد المحلية، مع عدد آخر من الجهات الحكومية المصرية، في إطار عام يشمل تطوير كفاءة تحصيل الموارد.
الاتحاد الأوروبى
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