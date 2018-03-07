بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. الإحصاء : 45.9 مليون عدد الإناث بمصر

%20 نسبة تمثيل المرأة في الحقائب الوزارية عام 2017





%22.9 نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل 2016





%60.1 نسبة الإناث الذين يستخدمن التليفون المحمول





%3.9 انخفاض فى شهادات الطلاق 2016





سمر السيد:





أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذى يحتفل به فى 8 مارس من كل عام، وجاء الاحتفال به بعد انعقاد أول مؤتمر للاتحاد النسائى الديمقراطى العالمى فى 7 مارس 1945، ويستعرض البيان أوضاع المرأة المصرية ومدى مساهمتها فى مختلف المجالات: تعليم، حياة سياسية، المشاركة فى النقابات المهنية.





وقال الجهاز إن عدد الإناث بمصر يبلغ نحو45.9 ملبون، مشيرا إلى أنه وفقا لبيانات التعداد العام للسكان عام 2017، بلغ عدد سكان فى مصر بالداخل (94.8 مليون نسمة)، منهم (48.9 مليون نسمـة للذكـور بنسبة 51.6%, 45.9 مليون نسمة للإناث بنسبة 48.4%)، وبلغت نسبة النوع ( 106 ذكور لكل 100 أنثى).





وأضاف أن 3.3 مليون عدد الأسر التي ترأسها النساء بنسبة 14% من إجمالي الأسر، كما أن 30.8% هى نسبة الأمية بين الأناث بالمقارنة بـ21.2% للذكور وأن 118.9ألف سيدة في الفئة العمرية (12-17 سنة) سبق لهن الزواج (1.2 ألف أرملة، 1.2 ألف مطلقة، 111 ألف متزوجة، 5.5 ألف عقد قران).

وبلغ العمر المتوقع عند الميلاد للإناث 73.6 سنة مقابل 70.8 سنة للذكور، كما أن 24 سنة هو متوسط سن الزواج للإناث عام 2016.

وبلغ متوسط سن الزواج للإناث (24سنة و4 شهور) مقابل (30 سنة وشهر) للذكور عام 2016، ووفقا لبيانات نشرة الطلاق فى عام 2016، بلغ عدد إشهادات الطلاق 192079 شهادة عام 2016 مقابل 199867 شهادة فى عام 2015 بنسبة انخفاض قدرها 3.9%.





وبلغت نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل 22.9% من إجمالي قوة العمل (15-64سنة) وهى تمثل مايقرب من ثلث مساهمة الرجال التى تبلـغ 69.9%، كما سجلت معدل البطالة 23.6% للإناث مقابل 8.9% للذكور في 2016.





وبلغت نسبة الإناث اللاتي يعملن عمل دائم 76.5% مقابل 71.1% للذكور، بينما بلغت نسبة النساء العاملات بأجر فى الأنشطة غير الزراعية 17.5% عام 2016.





ووفقا ليبان الإحصاء: بلغت نسبة المشتركات فى التـأمينات الاجتماعية 64.1% مقابل 45.4% للذكور، كما بلغت نسبة المشتركات فى التأمين الصحى 60.9 % مقابل 39.1% للذكور فى 2016.

​

أضاف البيان أن 22.9% من إجمالي قوة العمل (15-64سنة) وهى تمثل ما يقرب من ثلث مساهمة الرجال التى تبلـغ %69.9%.





وبلغت نسبة القيد الإجمالى للإناث فى المرحلة الإعدادية 95.8% عام 2016/2017 مقابل 96.4% عام 2015/2016، بينما بلغت فى المرحلة الثانوية 68.6% عام 2016/2017 بالمقارنة 67.4% عام 2015/2016.





بلغت نسبة الإناث المقيدات بالتعليم العالي 47.9% عام 2016/2017 مقابل 52.1% للذكور.و





وبلغ معدل التسرب فى المرحلة الإبتدائية 0.4% للإناث مقابل 0.5% للذكور للعام الدراسى 2016/2017 ،بينما كان فى المرحلة الإعدادية 4.1% لكل من الإناث والذكور فى نفس العام بلغت نسبة العاملات بالقطاع الحكومى25.8% مقابل 74.2% للذكور.





وبلغت نسبة الأفراد (5 سنوات فأكثر ) الذين لديهم أي صعوبة (من الدرجة البسيطة الى المطلقة ) 10.7%، منهم 10.3% نسبة الإناث مقابل 11% للذكور ، وسجلت 46.8%نسبة الإناث المشتركات / المستفيدات من التأمين الصحي لعام 2017.





ووفقا لبيان الإحصاء، تبلغ نسبة الإناث (4 سنوات فأكثر) الذين يستخدمن التليفون المحمول نحو60.1%، و و26.4% يستخدمن الحاسب الآلى و25.3% يستخدمن الإنترنت.





ويضيف البيان أن 20% تمثل نسبة المرأة فى الحقائب الوزارية فى عام 2017 لتحصل على 6 حقائب داخل مجلس الوزراء.