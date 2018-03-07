رجال إعمال إسكندرية تمنح مليار جنيه تمويلات لصغار المستثمرين

المشروعات الصغيرة

أحمد على



كشف محمد صبري، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، أن حجم التمويلات والقروض الممنوحة لصغار المستثمرين وصل إلى 1.02 مليار جنيه، تم منحها لـ 470 ألف عميل.



وأضاف خلال كلمته بندوة المركز المصري للدراسات الاقتصادية المنعقدة حاليا، أن نسبة الاسترداد بلغت 88.9%، موضحا أن نسبة الاسترداد لدى النساء أعلى من الرجال.



وأوضح رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن المتابعة اليومية للعملاء والحاصلين على القروض سبب نجاح الجمعية فى زيادة حجم تمويلاتها على مستوى الجمهورية.







