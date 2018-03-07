شعبة الاقتصاد الرقمى تستعرض إستراتيجيتها أمام وزير الاتصالات

خليل حسن خليل: تشمل مبادرة التوعية الرقمية وإنشاء 1000 شركة متخصصة في التكنولوجيات الحديثة



محمد فتحى



استعرض المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي استراتيجية الشعبة خلال السنوات الثلاث المقبلة أمام المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر الوزارة بالقرية الذكية.





وأكد المهندس ياسر القاضي، خلال اللقاء أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يتمتع بالعديد من المقومات أهمها الدعم الكامل من الدولة وامتلاكه عقولا شابة مبدعة مدربة على أحدث التقنيات التكنولوجية، موضحًا الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتهيئة المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار فيه من خلال نشر المناطق التكنولوجية في ربوع الوطن فى ظل ما تتمتع به من مزايا وحوافز وفقا للقانون الجديد، مشددا على أهمية جذب الشركات العالمية للتصنيع في مصر.



جاء اللقاء الذي شارك فيه أعضاء مجلس إدارة الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والشركات الناشئة المشاركة في معرض CES بلاس فيجاس.



أكد خليل تكامل الرؤى بين الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للقطاع تزيد عن 12.5%، مشيرًا أنه استعرض المبادرات التى ستقوم بها الشعبة خلال الفترة المقبلة وأبرزها مبادرة التوعية الرقمية والتي تهدف إلى تعزيز الإمكانيات لبناء قطاعات اقتصادية كخطوة اولى للتحول الرقمي المصري، علاوة على مبادرة انشاء 1000 شركة متخصصة في التكنولوجيات المتقدمة والناشئة ".



كما عرض رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي محاور مؤتمر الاستثمار في التكنولوجيا والمقرر إقامته في القاهرة في أبريل المقبل وتحويله لمؤتمر عالمي من خلال توجيه الدعوات إلى الشركات والمؤسسات حول العالم وخاصة في القارة الإفريقية ودول حوض المتوسط.



من جانب آخر، أطلع وزير الاتصالات على نتائج مشاركة الشعبة والشركات التسع المصرية في مؤتمر CES الذي عقد في يناير الماضي بمدينة لاس فيجاس الأمريكية بمشاركة 3800 شركة ناشئة من 70 دولة وأبرزها حجم العائد على الاستثمار من الرحلة والمتوقع أن تتراوح بين 16-20 % من إجمالي التكلفة، وتأتي مشاركة مصر للمرة الأولى في تاريخ المعرض من خلال جناح مصري رسمي شاركت فيه الشعبة بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، مشيرًا إلى أن أهمية تنظيم حملات ترويجية لاستخدامات التكنولوجيات الحديثة وسبل توفيرها في محافظات مصر المختلفة.



وضمت الشركات المشاركة شركة "افيدبيم" العاملة في مجال الذكاء الاصناعي وتحليل البيانات وخاصة تحليل الفيديو، وشركة "بلنك آب" المتخصصة في الحوسبة العالية السرعة من خلال الهاتف المحمول، وشركة "بيوبزنسيس" العاملة في مجال انترنت الأشياء وخاصة في مجال متابعة الأجهزة الطبية، وشركة "دريم سوفت" المطورة لتطبيقات الاقتصاد التشاركي ورقمنة اللوجستيات، وشركة "فديتوري" المتخصصة في التكنولوجيا المساعدة للإعاقة البصرية، وشركة "فيرتيك" المطورة لحلول الواقع الافتراضي والمدمج خاصة في مجالات الحفاظ على التراث، وشركة "قابس" العاملة في مجالات المدن والبيوت الذكية باستخدام انترنت الأشياء، وشركة "مجسم" المطورة لتطبيقات الطباعة ثلاثية ورباعية الأبعاد للاستخدام في مجال طب الأسنان، وشركة "موبيبليز" المتخصصة في تطبيقات التكنولوجيا النقدية والاقتصاد التشاركى.



ومن جانبه قال المهندس محمد عزام، المدير التنفيذى للشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا: "إن الوزير أكد على دعم الدولة للشركات الناشئة في مجال الإبداع والابتكار، ومساندتها في الترويج لمنتجاتها إقليماً وعالمياً لزيادة صادراتها وفتح أسواق جديدة والتوسع في الاستثمار، بعد التكريم الذي حصلت عليه شركة "افيدبيم " المصرية التي شاركت في مؤتمر لاس فيجاس وفازت بالجائزة الأولى في مسابقة أفضل شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التي نظمتها شركة "ترند فوروارد كابيتال” المتخصصة في الاستثمار الشركات الناشئة على مستوى العالم ".