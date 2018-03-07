التجاري الدولي يصعد بالبورصة 345 نقطة بمستهل تعاملات الأربعاء

البورصة المصرية



مصطفى طلعت



استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاربعاء، على ارتفاع جماعي محلوظ، إذ صعد المؤشر الرئيسي "egx30" بشكل قوي بلغ 2.15% ليصل إلى 16367 نقطة، مرتفعاً 345 نقطة، بدعم الأداء الإيجابي لسهم البنك التجاري الدولي.



وبحلول الساعة 11 صباحاً، صعد سهم البنك التجاري، صاحب الوزن النسبي الأكبر على المؤشر 3.2% ليصل إلى 84.12 جنيه، متصدراً تداولات السوق بقيمة 90.4 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 1.1 مليون ورقة مالية تقريباً.



وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" ارتفع 0.44% ليصل إلى 885 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "Egx100" بنحو 1.74% إلى مستوى 2201 نقطة.



جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة انهت تعاملات أمس على ارتفاع جماعي إذ صعد المؤشر الرئيسي 1.99% عند 16022 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.70% ليصل إلى 881 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1.50% عند 2163 نقطة.