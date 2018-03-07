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بورصة وشركات
التجاري الدولي يصعد بالبورصة 345 نقطة بمستهل تعاملات الأربعاء
الأربعاء 07 مارس 2018 11:15 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
استهلت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاربعاء، على ارتفاع جماعي محلوظ، إذ صعد المؤشر الرئيسي "egx30" بشكل قوي بلغ 2.15% ليصل إلى 16367 نقطة، مرتفعاً 345 نقطة، بدعم الأداء الإيجابي لسهم البنك التجاري الدولي.
وبحلول الساعة 11 صباحاً، صعد سهم البنك التجاري، صاحب الوزن النسبي الأكبر على المؤشر 3.2% ليصل إلى 84.12 جنيه، متصدراً تداولات السوق بقيمة 90.4 مليون جنيه، عبر بيع وشراء 1.1 مليون ورقة مالية تقريباً.
وعلى صعيد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" ارتفع 0.44% ليصل إلى 885 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "Egx100" بنحو 1.74% إلى مستوى 2201 نقطة.
جدير بالذكر أن مؤشرات البورصة انهت تعاملات أمس على ارتفاع جماعي إذ صعد المؤشر الرئيسي 1.99% عند 16022 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.70% ليصل إلى 881 نقطة، وامتد الصعود إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 1.50% عند 2163 نقطة.
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