الإسكان: بدء تسليم 360 وحدة بالمرحلة الأولى لدار مصر.. الأحد

مشروعات دار مصر

بدور إبراهيم



صرح الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك 96 وحدة - 4 عمارات كود 111 موقع 1، أرقام (46 – 47 – 48 – 49)، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط بمدينة العبور، جاهزة للتسليم للفائزين بها.



وأوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تحرير محاضر استلام الوحدات، وهي جاهزة للتسليم على مدار 4 أيام، وتم التواصل مع بنك التعمير والإسكان، فرع العبور (سوق العبور)، لتحديد موعد بدء تسليمها للفائزين.



وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن جهاز مدينة السادات، سيبدأ يوم الأحد القادم 11/3/2018 في تسليم 360 وحدة سكنية (15 عمارة) بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، بالمنطقة السكنية الـ17 بالمدينة، للفائزين بها.



وقال المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات: سيتم يوم الأحد 11/3/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 1، وسيتم يوم الإثنين 12/3/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 2، وسيتم يوم الثلاثاء 13/3/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 3، وسيتم يوم الأربعاء 14/3/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 4، وسيتم يوم الخميس 15/3/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 7، وسيتم يوم الأحد 18/3/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 8، وسيتم يوم الإثنين 19/3/2018، تسليم وحدات العمارات أرقام (6 – 11 – 13 – 14 – 15)، وسيتم يوم الأربعاء 28/3/2018، تسليم وحدات العمارات أرقام (5 – 9 – 12)، وسيتم يوم الخميس 29/3/2018، تسليم وحدات العمارة رقم 10.



وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح المهندس علاء منيع أن المواطن الفائز بالوحدة عليه التوجه لفرع بنك التعمير والإسكان، لسداد كافة المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد كافة المستحقات المطلوبة، ثم يتوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.​





