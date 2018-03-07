صناديق الاستثمار تواصل تحركاتها الصاعدة للأسبوع الثانى

صناديق الاستثمار

أحمد على



استطاعت وثائق صناديق الاستثمار الاستمرار فى التحركات الصاعدة خلال الأسبوع الماضى، للأسبوع الثانى، وسط انحرافات طفيفة للغاية فى صناديق فئة «المتوزانة».



وقد شهدت تعاملات وثائق صناديق الاستثمار فى الأسبوع الماضى، تحقيق فئات «الأسهم» و«النقدية» و«الإسلامية» صعودا جماعيا للمرة الأولى منذ أشهر عديدة من التباين فى أدائها.



وشهدت تعاملات صناديق الاستثمار، تحقيق صندوق «الأهلى الخامس» بفئة الأسهم لأعلى معدل عائد استثمارى خلال الأسبوع الماضى بنحو %2.37 بقيمة 13.4 جنيه للوثيقة.



وأنهى المؤشر الرئيسى للسوق «EGX30» تعاملات الأسبوع الماضى عند 15443 نقطة، بمكاسب أسبوعية قرب الـ %1، كما سجل مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة، ارتفاعا أسبوعيا بنحو %0.6 مغلقا عند 862 نقطة.



بينما كان الارتفاع الأكبر من نصيب مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا قرب الـ %3، عند 2016 نقطة، وأغلق رأس المال السوقى تعاملات الخميس، بمكسب أسبوعى 9 مليارات جنيه، ليغلق عند892 مليارا، مقارنة بـ 883 مليارا فى الأسبوع السابق.



وكان نصيب المستثمرين المحليين من التعاملات نحو %45، بينما كان نصيب الأجانب %37.16 متجهين للبيع بصافى 242.39 مليون جنيه، ونصيب العرب %18.25، متجهين للشراء بنحو 572.25 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.



وكان نصيب المؤسسات من التعاملات هذا الأسبوع %62.99، بصافى شراء 199.73 مليون جنيه، بينما كان نصيب الأفراد %37.01.



«مصر الخير» يعود لصدارة «المتوازنة»



عاد صندوق «مصر الخير» إلى صدارة قائمة فئة الصناديق المتوزانة، بعد غياب استمر عدة أسابيع، وارتفع %1.51 بقيمة 23.19 جنيه للوثيقة، مقارنة بـ 23.19 جنيه فى الأسبوع قبل الماضى.



وفى المركز الثانى، جاء صندوق بنك مصر الأول بصعود %1.24 بقيمة 213.54 جنيه للوثيقة، تلاه ثالثًا : صندوق البنك الأهلى الأول بارتفاع فى قيمة وثيقته %1.07 بقيمة 43.67 جنيه، ورابعًا : حل صندوق بنك التجارى الدولى «تكامل» بارتفاع %0.89 بقيمة 181.90 جنيه.



وفى المركز الخامس : سجل بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسى» حضوره بارتفاع %0.75 بقيمة 253.79 جنيه للوثيقة، وتلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة 0.37 % بقيمة 327.93 جنيه.



وسابعًا: حل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بارتفاع قدره %0.35 بقيمة 13.05 جنيه.



وهبط وحيدًا صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» %0.13 مسجلًا 241.34 جنيه، مقارنة بـ 241.65 فى الأسبوع قبل الماضى.



«الأهلى الخامس» على رأس «الأسهم»



نجح صندوق البنك الأهلى المصرى الخامس، فى اقتناص صدارة ترتيب فئة صناديق الأسهم عن تعاملات الأسبوع الماضى، بصعود %2.37 بقيمة 13.4جنيه للوثيقة، تلاه وصيفًا صندوق بنك المصرى الخليجى، بارتفاع فى قيمة وثيقته %2.01 لتسجل 311.98 جنيه .



وفى المركز الثالث : صندوق البنك الأهلى المتحد «الفا» بصعود فى قيمة وثيقته %1.95 لتسجل 24.43 جنيه، ورابعًا : جاء كل من صندوق بنك الإسكندرية بارتفاع %1.90 فى قيمة وثيقته التى بلغت 416.04 جنيه، وصندوق بنك القاهرة بارتفاع %1.90 لتسجل وثيقته 135.37 جنيه.



«مصر إيران» الأول فى «النقدية»



جاء صندوق بنك مصر إيران الثانى، فى صدارة ارتفاعات الصناديق النقدية، بصعود لقيمة وثيقتهما 0.34 % بقيمة 1025.663 جنيه للوثيقة، تلاهما، صندوق البنك الأهلى الكويتى النقدى بقيمة 22.3202 جنيه بارتفاع %0.29.



وخلفهم جاء بصعود %0.28 كل من صندوق بنك مصر النقدى، والبنك الأهلى الرابع، وبنك القاهرة النقدى، وبنك المؤسسة المصرفية «مزايا» وبنك التعمير والإسكان «موارد» وبنك الاستثمار العربى، والبنك العربى النقدى «يوماتى».



وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد ارتفعت وثيقة البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة 0.31 % لتسجل 205.1 جنيه، لتحتل صدارة ارتفاعات الدخل الثابت، تلاه صندوق بنك القاهرة «الثابت» بصعود %0.27 بقيمة 168.87 جنيه، وخلفه ثالثًا : صندوق البنك العقارى العربى «المصرى» بـ %0.26 بقيمة 164.208 جنيه للوثيقة، ورابعًا : صندوق البنك العربى الأفريقى الدولى «جذور» وصندوق الأهلى الثامن بنسبة %0.25 بقيمة 18.090 جنيه للأول، و1446.83 جنيه للثانى.



«الحياة» يستمر على عرش «الاسلامية»



استمر صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»« فى صدارة فئة الصناديق الإسلامية، بارتفاع فى قيمة وثيقته %1.55 لتسجل 23.293جنيه، وحل خلفه صندوق نعيم مصر بـ %1.39 بقيمة 221.21 جنيه للوثيقة، وثالثًا : صندوق بنك الأهلى المصرى، وبنك البركة بشائر بارتفاع %1.30 بقيمة 89.58 جنيه.



وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، ثبت صندوق بنك عوده المتوازن "ازدهار» عند 187.15 جنيه، فيما صعد صندوق بنك البركة مصر المتوازن %0.89 بقيمة 107.59 جنيه للوثيقة.



صعود «تحديد الأصول» وثبات نسبى «العملات الأجنبية»



صعدت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، بنسب طفيفة بلغت %1.35 لوثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الأول بقيمة 223.77 جنيه للوثيقة، وبنسبة %1.33 لوثيقة صندوق الثانى، بقيمة 761.63 جنيه، وثالثًا : صندوق بنك تنمية الصاردات «كنوز» بـ %1.26 بقيمة 199.56 جنيه.



وسجلت صناديق العملة الأجنبية، ثبات نسبى فى وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار بقيمة 11.4690 دولار بارتفاع %0.02، وثبتت وثيقة مصر النقدى اليورو عند10.961 يورو.