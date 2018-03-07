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بنـــوك
الائتمان الزراعي يبيع 3700 شهادة أمان بقيمة 4 ملايين جنيه
الأربعاء 07 مارس 2018 10:59 ص
بنك التنمية والائتمان الزراعى
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بنك التنمية والائتمان الزراعى
سيد بدر
قال تامر جمعة، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، إن مصرفه نجح في بيع ٣٧٠٠ شهادة أمان خلال ٣ أيام من إطلاقها، بقيمة نحو ٤ ملايين جنيه.
وأطلقت بنوك الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري، الأحد الماضي شهادة أمان، والتي تهدف إلى توفير مظلة تأمينية للعمالة المؤقتة وكافة المصريين.
وأوضح جمعة، في تصريحات للمال، أن حجم مبيعات البنك تعكس نجاحه في الوصول للفئات المستهدفة، لتحقيق الهدف القومي من إطلاق الشهادة الجديدة.
وأشار إلى أن البنك يعمل على تسويق الشهادة على سياسة طرق الأبواب وتوصيل الفكرة للعملاء وليس انتظار العميل، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار دور البنك لمساندة الأهداف القومية للدولة.
في سياق آخر، أوضح جمعة أن مجلس إدارة البنك بتشكيله الجديد عقد أول اجتماع له أمس الثلاثاء، وتمت مناقشة الأوضاع الحالية للبنك وما تم خلال الفترة الماضية على مستوى خطة إعادة الهيكلة.
ولفت إلى أن مجلس الإدارة أشاد بالتحسن الذي طرأ على أنشطة البنك ومؤشراته المالية، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التحسن خلال الفترة المقبلة من خلال التعاون بين الإدارة والعاملين لتنفيذ خطط إعادة الهيكلة.
وأعاد البنك المركزي تشكيل مجلس إدارة البنك الزراعي سبتمبر الماضي، وتعيين د. تامر جمعة، و سامي عبد الصادق، نائبين لرئيس مجلس الإدارة السيد القصير.
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