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تأميـــن
وزارة القوى العاملة تطلق مشروع التأمين على العمالة المؤقتة
الأربعاء 07 مارس 2018 10:53 ص
محمد سعفان 11111111111
أخر الأخبار
محمد سعفان 11111111111
الشاذلى جمعة:
يشهد اليوم محمد سعفان وزير القوى العاملة عقد توقيع وثيقتى حياة واخرى حوادث للتأمين على العاملين بنقابة البناء والاخشاب صباح اليوم.
وقال حمدى عبد المولى وسيط حر أن الوثيقة الاولى التى فازت بها مصر للتأمين التكافلى هى وثيقة لتغطية مخاطر الحوادث الشخصية لأعضاء النقابة والعلاج الطبى وتغطى مخاطر الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديمين بمبلغ 100 الف جنيه علاوة على أن العجز المستديم يكون نسبة من المبلغ الكلى وفقآ للتقرير الطبى.
وأضاف أن تغطية العلاج الطبى بمبلغ الفى جنيه سنويآ و1500 جنيه للأجهزة التعويضية و1500 نقل جثمان لافتا إلى أنه من المستهدف تغطية الوثيقة 250 ألف عامل فى السنة الاولى من إجمالى 450 الف عدد اعضاء النقابة الكلى.
وأوضح عبد المولى أن الوثيقة الثانية التى فازت بها شركة مصر لتامينات الحياة تغطى مخاطر الوفاة الطبيعية والوفاة بحادث بمبلغ 50 ألف جنيه بجانب صرف مبلغ تأمين عند بلوغ العامل سن التقاعد بقيمة 400 ألف جنيه ويكون قسط التأمين على الحياة موحد وقدره 90 جنيه شهريآ ويستهدف توفير الحماية التأمينية خلال العام الأول من تطبيقة لـ100 الف عامل.
حضر توقيع العقد بالمؤتمر عبد المنعم الجمل رئيس نقابة البناء والاخشاب واحمد مرسي العضو المنتدب لشركه مصر تكافلي وجبالي المراغي رئيس اتحاد عمال مصر ومايقرب من 690 ممثلا للجنة نقابية من البناء والأخشاب.
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