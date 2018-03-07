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بنـــوك
مصر لرأسمال المخاطر تدرس 3 مصانع جديدة الأسبوع المقبل
الأربعاء 07 مارس 2018 10:49 ص
هانى توفيق
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هانى توفيق
سيد بدر
قال هاني توفيق، العضو المنتدب لشركة مصر لرأسمال المخاطر، المسئولة عن تمويل المصانع المتعثرة، إن اللجنة التنفيذية بالشركة ستدرس 3 مصانع جديدة يوم الأحد المقبل.
وأضاف في تصريحات خاصة للمال على هامش مؤتمر المركز المصري للدراسات الاقتصادية اليوم، أن الشركة وافقت على إجراء الفحص النافي للجهالة لمصنعين، تمهيدا لضخ التمويلات لهم بقيمة 10 ملايين جنيه لكل مصنع.
وأسست وزارة الصناعة والتجارة شركة مصر لرأسمال المخاطر برأسمال 150 مليون جنيه لتمويل المصانع المتعثرة.
وأوضح توفيق أن الشركة لا تفكر في زيادة رأس المال في الفترة الحالية، ومن المحتمل بعد مرور عام على انطلاقها واستخدام رأس المال تلجأ لطلب زيادة من المساهمين.
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