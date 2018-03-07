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استثمار
التنمية الصناعية تطرح 3 ملايين متر مربع على شركات التطوير
الأربعاء 07 مارس 2018 09:37 ص
هيئة التنمية الصناعية 5
أخر الأخبار
هيئة التنمية الصناعية 5
عمر سالم:
تعتزم الهيئة العام للتنمية الصناعية، طرح أراضٍ بمساحة 3 ملايين متر مربع على شركات المطور الصناعى، خلال النصف الثانى من 2018.
كشف مسئول بارز فى الهيئة لـ"المال"، أنه سيتم طرح الأراضى للترفيق فى 3 مدن، هى: برج العرب بالإسكندرية، والسادات بالمنوفية، ومدينة الفيوم، بواقع مليون متر مربع فى كل مدينة.
وأضاف أن الطرح يعد الثانى خلال العام على شركات المطور الصناعى، فى إطار خطة الحكومة للتوسع فى تطوير المناطق الصناعية الفترة المقبلة لزيادة عدد المشروعات.
وكانت هيئة التنمية الصناعية قد طرحت 8 ملايين متر مربع للمطور الصناعى، بواقع 4 ملايين متر بالسادات ومثلها فى مدينة العاشر من رمضان، توقفها لمدة 10 سنوات.
والمطور الصناعى هو شركات تتولى مسئولية تجهيز الأراضى، والمناطق، والمجمعات الصناعية، وإمدادها بالمرافق اللازمة، وتقديم الخدمات اللوجيستية والأمنية، وأعمال الصيانة، والتسويق والترويج محليا وعالميا، عبر مناقصات تطرحها هيئة التنمية الصناعية، بالإضافة إلى إدارة المنطقة.
وقامت شركات المطورين الصناعيين منذ بدء العمل بنظام المطور الصناعى بتأهيل وتجهيز 12 منطقة صناعية وخدمية بمساحة 15 مليون متر بإجمالى 983 مصنعاً و168 منشأة خدمية بإجمالى استثمارات 25 مليار جنيه.
فى ذات السياق، كشف المصدر أن الهيئة طلبت من الحكومة تخصيص مليار جنيه لاستكمال ترفيق الأراضى بمحافظات الصعيد، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بتوفير أراضٍ مجانية مرفقة بمحافظات الجنوب.
وأوضح أن الهيئة تحصر حالياً كل الأراضى التى لم يتم استغلالها فى الصعيد، تمهيداً للاستفادة منها، مشيرا إلى أن مساحتها تتجاوز المليون متر مربع.
ولفت إلى أن الهيئة تتلقى طلبات من المستثمرين بشكل مستمر لتخصيص أراضٍ جديدة لهم بالصعيد، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير المنطقة وتنميتها وزيادة مشروعاتها.
وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، قد أكد أن إستراتيجية التنمية الصناعية تستهدف توفير 60 مليون متر مربع من الأراضى المرفقة حتى عام 2020، وضخ استثمارات ضخمة فى البنية التحتية اللازمة لدعم المناطق الصناعية ومعدلات الإشغال بها، ووضع آليات جديدة لإدارتها بكفاءة وفاعلية تضمن تحقيق التنمية المستدامة.
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