استقالة جاري كون المستشار الاقتصادي لـترامب

وكالات:



أعلن المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جاري كون، استقالته من منصبه احتجاجا على الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألومنيوم.