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اقتصاد وأسواق
استقالة جاري كون المستشار الاقتصادي لـترامب
الأربعاء 07 مارس 2018 02:13 ص
جاري كون
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جاري كون
وكالات:
أعلن المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جاري كون، استقالته من منصبه احتجاجا على الرسوم الجمركية التي يعتزم ترامب فرضها على واردات الولايات المتحدة من الفولاذ والألومنيوم.
وقال «كون»، في بيان مقتضب، الثلاثاء: «لقد كان شرفا لي أن أخدم بلدي وأن اضع سياسات محفزة للنمو مناسبة للأمريكيين ولا سيما إقرار إصلاح ضريبي تاريخي».
دونالد ترامب
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