بنك مصر يوضح الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة أمان المصريين

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وجهت سهر الدماطي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي باعتباره «أول مسؤول يتجه بالنظر إلى العمالة المؤقتة في الدولة».





وأضافت، في لقائها مع برنامج «على مسئوليتي»، مساء الثلاثاء، أن شهادة أمان المصريين «بمثابة صرح كبير تحققه الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي».





وأوضحت أن العمالة المؤقتة لم تتمتع بأي مزايا تأمينية نهائيا، وأن هذه الشهادات تحقق ضمانا اجتماعيا للأسر المصرية، مشيرة إلى أنه يتم فتح حساب تلك الشهادة «ببطاقة الرقم القومي فقط، ويتم فتح الحساب دون أي مصاريف إدارية نهائيا».



