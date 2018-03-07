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اقتصاد وأسواق
وزير المالية يعلق على استقالة نائبه للسياسات الضريبية
الأربعاء 07 مارس 2018 01:47 ص
عمرو الجارحي ، وزير المالية
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عمرو الجارحي ، وزير المالية
متابعات:
قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن عمرو المنير، نائبه للسياسات الضريبية، تقدم باستقالته للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء.
وأضاف، في مداخلة مع برنامج «هنا العاصمة»، مساء الثلاثاء، أن «المنير قام بدور أكثر من رائع خلال الفترة الأخيرة، وهو شخص ذو كفاءة كبيرة جدًا في مهنته».
وتقدم عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، باستقالته لرئيس مجلس الوزراء، لإعفائه من مهام منصبه اعتبارا من 5 مارس 2018.
وتقلد «المنير» المنصب في مارس 2016، ونجح في وضع سياسة ضريبية حديثة مكنت الدولة المصرية من تحقيق معدلات نمو في الحصيلة الضريبة، إلى جانب وضع رؤية واضحة حول فلسفة الضرائب وقدرتها على دعم مجتمع المال والأعمال.
وزارة المالية
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