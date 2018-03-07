19.5 مليون يورو خسائر سان جيرمان عقب توديع دوري أبطال أوروبا

علي المصري:







بلغت قيمة الخسائر المالية لباريس سان جيرمان الفرنسي، عقب توديعه لدوري أبطال أوروبا، على يد ريال مدريد اﻹسباني "حامل اللقب"، من دور الستة عشر للتشامبيونز ليج، 40 مليون يورو.





وفشل الفريق الباريسي في تعويض خسارته ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف، علي ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء اﻹياب الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، بالسقوط مجددا أمام الفريق الملكي، بهدفين مقابل هدف، ليودع البطولة مبكرا، بنتيجة 5/2 في مجموع اللقاءين.





وخسر باريس سان جيرمان في الحصول علي 6.5 مليون يورو مكافأة التأهل لربع نهائي المسابقة، باﻹضافة إلى 13 مليون يورو، مكافآت من الرعاة، وهو البند المهم بالنسبة للفريق الباريسي، من أجل الالتزام بقوانين اللعب المالي النظيف.



