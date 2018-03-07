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رياضة
19.5 مليون يورو خسائر سان جيرمان عقب توديع دوري أبطال أوروبا
الأربعاء 07 مارس 2018 12:27 ص
19.5 مليون يورو قيمة الخسائر المالية لسان جيرمان عقب توديع دوري أبطال أوروبا
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19.5 مليون يورو قيمة الخسائر المالية لسان جيرمان عقب توديع دوري أبطال أوروبا
علي المصري:
بلغت قيمة الخسائر المالية لباريس سان جيرمان الفرنسي، عقب توديعه لدوري أبطال أوروبا، على يد ريال مدريد اﻹسباني "حامل اللقب"، من دور الستة عشر للتشامبيونز ليج، 40 مليون يورو.
وفشل الفريق الباريسي في تعويض خسارته ذهابا بثلاثة أهداف مقابل هدف، علي ملعب سانتياجو برنابيو، في لقاء اﻹياب الذي أقيم مساء أمس الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء، بالسقوط مجددا أمام الفريق الملكي، بهدفين مقابل هدف، ليودع البطولة مبكرا، بنتيجة 5/2 في مجموع اللقاءين.
وخسر باريس سان جيرمان في الحصول علي 6.5 مليون يورو مكافأة التأهل لربع نهائي المسابقة، باﻹضافة إلى 13 مليون يورو، مكافآت من الرعاة، وهو البند المهم بالنسبة للفريق الباريسي، من أجل الالتزام بقوانين اللعب المالي النظيف.
واكتفى فريق المدرب اﻹسباني أوناي أيمري، بالحصول على 12.5 مليون يورو كمكافأة للمشاركة في البطولة، و1.5 مليون يورو للفوز في مباراة بدور المجموعات، و500 ألف يورو للتعادل إلى جانب 6 ملايين يورو للعب في ثمن نهائي البطولة.
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