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اتصالات وتكنولوجيا
وزير الاتصالات: من الضروري التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى
الثلاثاء 06 مارس 2018 11:44 م
ياسر القاضي وزير الاتصالات 5
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ياسر القاضي وزير الاتصالات 8
المال – خاص:
تفقد المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الثلاثاء، أعمال الدورة الخامسة لمعرض ومؤتمر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات "وطن رقمي 5".
التقى القاضى أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندس وليد جاد معربا عن سعادته بانعقاد مؤتمر وطن رقمي للعام الخامس على التوالي والذي يعد حدث هام لتجمع الشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأشاد الوزير بالمعرض الذي يضم مشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في فعاليات هذا المؤتمر السنوي لكونه فرصة كبيرة للشركات للتعرف علي أحدث التقنيات التكنولوجية التي تخدم المواطنين وتساعد على تفعيل منظومة التحول الرقمي في مصر.
كما أكد الوزير على دعم الدولة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية بالدولة، موضحاً أن الخطة الاستراتيجية للقطاع واضحة ومحددة وتتواكب مع الخطة الاستراتيجية الشاملة للدولة في التحول الى مجتمع رقمي متكامل، إلى جانب انها تساعد في جذب استثمارات الشركات العالمية إلى السوق المصرية مما يساهم في خلق فرص عمل للشباب، مضيفا "ان البنية التحتية التكنولوجية التي تمتلكها مصر في هذا القطاع تساعدنا في ان نصبح نموذجاً لعدد كبير من دول العالم".
وشدد على أن الوزارة تعمل على تحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وتوفيرها الكترونيا، موضحاً أن حجم الانفاق على التجارة الالكترونية يشهد نمواً كبيراً بشكل سنوي في مصر. مؤكداً على التنسيق الكامل بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني لتحقيق استراتيجية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2025.
جدير بالذكر أن معرض وطن رقمي ينعقد هذا العام بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وعالمية، وحضور مكثف لممثلين من دول الامارات العربية الشقيقة والسودان والسعودية ولبنان.
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