EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
التعليم: أيام الانتخابات الرئاسية أجازة
الثلاثاء 06 مارس 2018 09:04 م
الانتخابات الرئاسية
أخر الأخبار
الانتخابات الرئاسية
المال- خاص
أعلنت وزارة التربية والتعليم الثلاثاء اعتبار أيام الانتخابات الرئاسية والمقررة في مارس الجاري أجازة رسمية
ووافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على احتساب الأيام المخصصة للانتخابات الرئاسية فقط إجازة لجميع طلاب المدارس على مستوى الجمهورية.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة الإعلامي أحمد خيري، أن ذلك القرار يأتي في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بحث وتشجيع السادة العاملين بالتربية والتعليم علي المشاركة الإيجابية خلال فترة عقد الانتخابات الرئاسية المقرر لها الفترة من ٢٦-٢٨ من شهر مارس للعام ٢٠١٨ وتأكيدا علي الدور الوطني للمعلمين وحرصا علي تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء العملية الانتخابية في مناخ ديمقراطي
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا