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أسواق عربية
هبوط 5 بورصات عربية بقيادة أبوظبي ومكاسب لمصر
الثلاثاء 06 مارس 2018 08:52 م
البورصات العربية
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البورصات العربية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 3 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء بقيادة مصر بينما هبطت مؤشرات 5 بورصات تصدرتها سوق أبوظبى بسبب سهم بنك أبوظبي الأول .
وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية قفز بحوالى 2 % ليتجاوز 16022 نقطة ليسجل أعلى مستوى فى تاريخه بفضل مكاسب للقطاعين العقاري والمنتجات الاستهلاكية.
وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بحوالى 1 % ليصل إلى حوالى 7438 نقطة مع استقرار أسعار النفط وصعود أسعار أسهم شركات البتروكيماويات ومنها سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) بأكثر من 1.5 % وسعر سهم السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 0.9 %.
وارتفعت أيضا أسعار أسهم البنوك مع صعود سعر سهم مصرف الراجحي 1.3 % وكان الأكثر تداولا في القطاع، بينما كان سعر سهم البنك العربي الوطني الرابح الأكبر بصعوده 3.7 % بينما زاد مؤشر بورصة البحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.01 % ليستقر عند 1375 نقطة.
أما البورصات التى تعرضت لخسائر فقد تصدرتها سوق مال أبوظبى العام بانخفاض مؤشرها بأكثر من 1.87 % ليصل إلى حوالى 4523 نقطة بسبب سهم بنك أبوظبي الأول الذى خسر حوالى 6.5 %.
وهبط مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.81 % ليسجل 4947 نقطة ومؤشر بورصة الدوحة بحوالى 0.3 % لينزل إلى 8429 نقطة وانخفض سعر سهم شركة فودافون قطر 3.8 % وكان الأسوأ أداء في السوق.
وانخفض مؤشر سوق مال دبى العام بنسبة أقل بلغت 0.05 % ليستقر عند حوالى 3205 نقطة بينم لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر بورصة الكويت ليظل عند حوالى 6806 نقطة.
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