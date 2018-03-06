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بورصة وشركات
الرقابة المالية تقر نشر اكتتاب زيادة رأسمال المصرية لنظم التعليم
الثلاثاء 06 مارس 2018 08:42 م
هيئة الرقابة المالية جديد
أخر الأخبار
هيئة الرقابة المالية جديد
رجب عز الدين
أبدت الهيئة العامة للرقابة المالية عدم ممانعتها من قيام شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر.
وتبلغ الزيادة المقررة 16 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها واحد جنيه، بالإضافة إلى مصاريف إصدار قدرها 2.5 قرش للسهم الواحد، وبقيمة إجمالية للإصدار قدرها 16 مليون جنيه.
ونوهت البورصة، فى بيان، بأن صاحب الحق في الاكتتاب هم المساهمون القدامى بالشركة حاملو ومشترو السهم حتى نهاية جلسة تداول 21 مارس الحالى.
ووافقت عمومية الشركة فى يناير الماضى على زيادة رأس المال المصدر من 16 مليون جنيه إلى 50.1 مليون جنيه، عبر الاكتتاب لقدامى المساهمين.
كما وافقت على زيادة رأس المال المرخص به من 50 مليون جنيه إلى 500 مليون، وتعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.
ويبلغ رأسمال المصدر الحالي للشركة 16.008 مليون جنيه، موزعًا على 16.008 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.
الرقابة المالية
المصرية لنظم التعليم الحديثة
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