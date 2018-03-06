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التربية والتعليم : المدارس إجازة أيام الانتخابات الرئاسية
الثلاثاء 06 مارس 2018 07:58 م
وزارة التربية والتعليم
أخر الأخبار
وزارة التربية والتعليم
أش.أ
أعلن الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على احتساب الأيام المخصصة للانتخابات الرئاسية فقط، إجازة لجميع طلاب المدارس على مستوى الجمهورية.
وأوضح خيري أن هذا يأتي في إطار اهتمام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ببحث وتشجيع السادة العاملين بالتربية والتعليم على المشاركة الإيجابية، خلال فترة عقد الانتخابات الرئاسية المقرر لها الفترة من 26- 28 مارس للعام 2018، وتأكيدًا للدور الوطني للسادة المعلمين وحرصًا على تهيئة الأجواء المناسبة لإجراء العملية الانتخابية في مناخ ديمقراطي.
وزارة التربية والتعليم
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