التربية والتعليم : المدارس إجازة أيام الانتخابات الرئاسية

أعلن الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وافق على احتساب الأيام المخصصة للانتخابات الرئاسية فقط، إجازة لجميع طلاب المدارس على مستوى الجمهورية.



