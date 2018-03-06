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بورصة وشركات
الاسماعيلية مصر للدواجن: لا مقترحات لتوزيع أرباح عن 2017
الثلاثاء 06 مارس 2018 07:22 م
الاسماعيلية مصر للدواجن
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الاسماعيلية مصر للدواجن
رجب عزالدين
قالت شركة الاسماعيلية مصر للدواجن إنه لا توجد مقترحات لتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية ديسمبر 2017 .
وأضافت الشركة فى بيان توضيحى للبورصة المصرية إن هذا الجمعية العامية العادية المقرر انعقادها 29 مارس القادم منوطة باتخاذ هذا القرار.
وسجلت الشركة خسائر قدرها 662.74 ألف جنيه خلال 2017، مقابل صافى ربح قدره ـ7.13 مليون جنيه فى عام 2016 .
وأرجعت الشركة هذه الخسارة إلى تكبد شركتها التابعة " كيو للمنتجات الغذائية " خسائر بقيمة 7.4 مليون جنيه خلال 2017 بسبب حداثتها وشدة تنافسية السوق وفقا لبيان مرسل للبورصة فى 26 فبراير الماضى.
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