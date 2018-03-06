الاسماعيلية مصر للدواجن: لا مقترحات لتوزيع أرباح عن 2017

الاسماعيلية مصر للدواجن

رجب عزالدين



قالت شركة الاسماعيلية مصر للدواجن إنه لا توجد مقترحات لتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية ديسمبر 2017 .



وأضافت الشركة فى بيان توضيحى للبورصة المصرية إن هذا الجمعية العامية العادية المقرر انعقادها 29 مارس القادم منوطة باتخاذ هذا القرار.



وسجلت الشركة خسائر قدرها 662.74 ألف جنيه خلال 2017، مقابل صافى ربح قدره ـ7.13 مليون جنيه فى عام 2016 .



وأرجعت الشركة هذه الخسارة إلى تكبد شركتها التابعة " كيو للمنتجات الغذائية " خسائر بقيمة 7.4 مليون جنيه خلال 2017 بسبب حداثتها وشدة تنافسية السوق وفقا لبيان مرسل للبورصة فى 26 فبراير الماضى.