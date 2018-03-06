البورصة تواصل تسجيل المستويات التاريخية للمؤشرات والأسهم





مؤشر EGX70 يصل لأعلى مستوى منذ 9 سنوات

مصر الجديدة في أعلى مستوى في تاريخه عند 39.51 جنيه





أحمد علي

واصلت البورصة المصرية الأداء الايجابي وتسجيل مستويات تاريخية جديدة بنهاية تعاملات جلسة جلسة اليوم – الثلاثاء -، اذ ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق EGX30 لأعلى مستوى له منذ تدشينه، فيما نجح نظيره EGX70 في الوصول لأعلى مستوى منذ 9 سنوات.

كما شهدت جلسة اليوم نجاح أسهم كبيرة في الوصول لمستويات تاريخية، وأبرزها سهم مصر الجديدة للاسكان الذي سجل اعلى مستوى في تاريخه عند 39.51 جنيه، كما استطاع سهم طلعت مصطفى الوصول لأعلى مستوى منذ عام 2015 وذلك عندما سجل 10.67 جنيه.

وقد أغلق مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 مرتفعًا بنسبة 1.99% ليستقر عند مستوى 16022.26 نقطة، كما صعد نظيره EGX70 بنسبة 0.70% مسجلًا مستوى 881.44 نقطة، في حين ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.50% مغلقًا عند 2163.73 نقطة.

وقد استحوذ كلًا من سهمي "التجاري الدولي" و "الشرقية للدخان" على الحصة الاكبر من التعاملات الايجابية للسوق، وكانا السبب الرئيسي في الارتفاع المستمر بنهاية جلسة اليوم.

وجاء ارتفاع المؤشرات وسط انقسام المتعاملين بين البيع والشراء اذ سجل المصريين صافي بيعي بقيمة 264.301 مليون جنيه، في مقابل صافي شراء للاجانب والعرب بقيمة 14.501 و 249.799 مليون جنيه .

و أغلق رأسمال البورصة السوقي عند مستوى 940.370 مليار جنيه، رابحًا نحو 11.4 مليار جنيه ، وسجلت التداولات على الأسهم ما قيمته 1.92 مليار جنيه.

من جهته قال ايهاب السعيد، عضو مجلس ادارة البورصة والعضو المنتدب بشركة أصول للسمسرة، ان البورصة سجلت أداء ايجابي للغاية في جلسة أمس، والتي شهدت تسجيل مستويات تاريخية للمؤشرات والأسهم.

وأضاف أن الشئ اللافت ان السوق شهد ارتفاع كافة الأسهم القيادية وهو أمر لم يكن يحدث في الفترات الأخيرة، مشيرًا الى ان سهمي "التجاري الدولي" و"الشرقية للدخان" كانا القاطرة التي تقود السوق اليوم.

وأكد عضو مجلس ادارة البورصة والعضو المنتدب بشركة أصول للسمسرة، ان المؤشر الرئيسي EGX30 لا يمتلك أية مستهدفات خلال الفترة الراهنة، وذلك عقب اختراقه لكافة المستويات التاريخية، مرجحًا ان يدور المؤشر حول مستوى 16300 نقطة في جلسة الغد.

ورجح السعيد، تحرك مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بشكل صاعد بجلسة الغد – الأربعاء – مستهدفًا مستوى 886 نقطة.