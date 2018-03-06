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الري: تلقينا بلاغا بوحود بقعة زيت بجوار السد العالي
الثلاثاء 06 مارس 2018 06:25 م
السد العالى
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السد العالى
المال -خاص
كشف الدكتور حسام الامام المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائيه والري أن الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان تلقت صباح اليوم الثلاثاء بلاغا من شرطة البيئة والمسطحات المائية بأسوان حول وجود بقعة زيت خفيفة بالجانب الشرقى ببحيرة ناصر بجوار ميناء السد العالى شرق ، بمسطح تقريبى ٦٠٠ متر *٢٠ متر .
وأضاف أن ممثلوا الهيئة قد انتقلوا فور ذلك برفقة الجهات المعنية من جهاز شؤون البيئة وشرطة المسطحات المائية ومحافظة أسوان ، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتم تشتيت بقعة الزيت ، واتضح من البحث الأولى أن تلك البقعة الزيتية كانت نتاجا لغسيل إحدى الوحدات العاملة ببحيرة السد العالى
وقامت معامل هيئة السد العالي بأخذ عينات من هذه المساحة لتحليلها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري قد أصدر تعليماته على الفور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الوحدة المتسببة فى إحداث هذا التلوث ببحيرة السد العالى ، وتوقيع كافة الغرامات المالية القانونية الناتجة عن إزالة آثار هذه البقعة وإزالة التلوث ببحيرة السد.
وقامت الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان بمخاطبة الهيئة العامة للنقل النهرى لموافاتها بما سوف يتم اتخاذه من إجراءات قانونية حيال الترخيص الصادر للوحدة المتسببة في التلوث وغرامات إزالة البقعة وآثار التلوث من البحيرة.
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