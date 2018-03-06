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اتصالات وتكنولوجيا
تأهل 5 متسابقين للجولة السادسة من مسابقة مختبر الشهرة
الثلاثاء 06 مارس 2018 06:25 م
تأهل 5 متسابقين للجولة السادسة من مسابقة مختبر الشهرة
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تأهل 5 متسابقين للجولة السادسة من مسابقة مختبر الشهرة
المال- خاص
انتهت فاعليات الجولة الخامسة من الموسم التاسع لمسابقة "مختبر الشهرة 2018"، والتي أقيمت بجامعة بنى سويف، بالتعاون بين أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمجلس الثقافي البريطاني وتحت رعاية مؤسسة مصر الخير ومؤسسة الألفي، بفوز أحد العروض المقدمة.
وفاز، في نهاية الجولة، الطالبة نوران إبراهيم الجندى، بالفرقة الثالثة صيدلة جامعة بنى سويف، وقدمت المتسابقة عرضًا أوليًّا عن الدهون البنية، أما العرض الثانى فكان عن دواء من السم، وستُقدم الأكاديمية جوائز للـمتسابقين المؤهلين من الـ6 جولات المحلية، وسيحظى الفائزان الأول والثاني برعاية كاملة للسفر إلى المملكة المتحدة ليمثل مصر في المسابقة الدولية التي ستقام خلال مهرجان شلتنهام للعلوم في المملكة المتحدة في يونيو 2018.
وشارك فى هذه المرحلة من المسابقة 31 متسابقًا، وقام كل متسابق بعرض موضوع علمي بطريقة شيقة مبتكرة في ثلاث دقائق أمام لجنة التحكيم المكونة من نخبة من الأساتذة المتخصصين فى مختلف المجالات، واختارت لجنة التحكيم من العروض الواحد والثلاثين المقدمة 5 من المشاركين ليقدموا عروضًا ثانية ليتم اختيار الفائزين من بينهما بناءً على رأى لجنة التحكيم وبناءً على رأى الجمهور ليتأهلوا بذلك للمشاركة فى التصفيات النهائية المزمع إقامتها فى أبريل 2018 بالقاهرة.
وتم تنظيم هذه المسابقة لأول مرة في مصر عام 2009، وذلك لدعم جهود الحكومة المصرية للنهوض بالعلوم، وبناء ثقافة تدعم الدور الإيجابي الذي تقوم به العلوم في تحسين المستويين الاقتصادي والاجتماعي للنهوض بالدول.
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