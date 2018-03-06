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اقتصاد وأسواق
الماسية لحلول البناء المتكاملة تطلق حملة لمحاربة غش التجارة
الثلاثاء 06 مارس 2018 05:41 م
شركة الماسية لحلول البناء المتكاملة
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شركة الماسية لحلول البناء المتكاملة
سهير محمد
أعلنت شركة الماسية لحلول البناء المتكاملة، الشركة المصرية الرائدة في مجال تجارة وتوزيع الحديد والصلب، إطلاق حملتها لمواجهة الغش التجاري بمجال صناعة الحديد لحماية هذه الصناعة وتقليل تأثيرها السلبي على نمو الاقتصاد الوطني, انطلاقًا من اهتمام الدولة المصرية بصناعة التشييد والبناء في شتى المشروعات القومية، وتأكيدًا لحماية المُصنع والمستهلك والتاجر في الوقت نفسه.
وطالبت الشركة، خلال مشاركتها في المعرض الدولي التاسع للحديد والصناعات المعدنية في دورته الجديدة، والتى تُعقد في الفترة من 1- 4 مارس الحالي، بضرورة التدخل الفوري والسريع للحكومة لضبط إيقاع السوق ومساعدة شركات المقاولات على كشف كل أشكال الغش التى يمارسها بعض التجار فى مجال الحديد والصلب وتوعية المستهلك بطريقة الشراء الآمن والسليم.
وأكد خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لحلول البناء المتكاملة، أهمية زيادة وعي المستهلك المصري بالمنتجات التي يقوم بشرائها، مطالبًا بتدشين ميثاق شرف للمهنة، تشارك فيه كل الشركات المصنّعة للحديد وتنظم العلاقة بين المُصنّع والتاجر، والمساعدة في نشر حملة "الماسية ضد غش التجارة"، حيث تتنوع أشكال التلاعب فى أساليب البيع للمستهلك بالسوق من خلال الخلط بين العلامات التجارية المشهورة والمعروفة، حيث يتم الخلط أحيانَا بين أسياخ حديد الشركات، مستغلين وجود تشابه بين عدد من العلامات التجارية فيقوم التاجر ببيع الحديد الأرخص والأقل جودة على أنه حديد المصانع الكبرى.
وأضاف أن دور الحكومة أساسي في هذه الحملة والتى تهدف إلى حماية حقوق المستهلك والمُصنّع من خلال دعم فكرة انطلاق رابطة لصناع الحديد تعمل جنبًا إلى جنب مع شعبة مواد البناء التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية، بحيث يتمثل الهدف الرئيسي منها في رصد التغيرات بالسوق وضبط إيقاعه وتوعية المستهلكين بشراء المنتج الأعلى جودة وبالمواصفات القياسية المتبعة وحتى تأخذ هذه التجارة اهتمامًا يتناسب مع أهميتها كسلعة استراتيجية فى السوق، مشيرًا إلى أنه في ظل تذبذب الأسعار واختلافها من تاجر لآخر بسبب ارتفاع أسعار البيليت، فقد آن الآوان لتفعيل حملة "الماسية ضد غش التجارة"، خاصة في ظل النمو المتسارع لقطاع التشييد والبناء بمصر.
يُذكر أن مشاركة شركة الماسية لحلول البناء المتكاملة في المعرض الدولي التاسع للحديد والصناعات المعدنية، والمقام تحت رعاية غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، تعكس دورها الرائد في هذا المجال، حيث يعد هذا المعرض من أهم المعارض الإقليمية المتخصصة في صناعة ومنتجات الحديد والصلب بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. وتهدف الماسية من وراء هذه المشاركة إلى لقاء العملاء والمستهلكين تحت سقف واحد، حيث تطبق "الماسية لحلول البناء" أحدث المعايير الدولية في الإدارة وحاصلة على شهادة الأيزو 9001 في الإدارة و هي أحدث شهادة إدارية معترف بها في جميع أنحاء العالم، مما رفع تصنيفها مع أكبر مصانع الحديد العالمية، وخاصة في أوروبا كأول كيان تجاري مصري في هذا المجال يتعامل بأسس المعايير الدولية المعتمدة.
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