الرقابة المالية تدرس مستندات زيادة رأسمال النعيم القابضة

هيئة الرقابة المالية جديد

رجب عزالدين



قالت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الثلاثاء إنها تلقت نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال شركة النعيم القابضة للاستثمارات وجارى فصحه ودراسته.



ووافق مجلس إدارة الشركة فى 28 فبراير الماضى على توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم من الأسهم المصدرة تمويلا من الاحتياطيات الواردة بالقوائم المالية للشركة ديسمبر 2017،ـ وذلك بواقع 21.8 مليون دولار موزعة على 31.2 مليون سهم بقيمة اسمية 0.7 دولار (70 سنت ) للسهم ليصبح رأس المال المصدر والمدفوع 240.4 مليون دولار أمريكى .



وسجلت الشركة صافى ربح قدره 1.24 مليون دولار خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2017، مقابل صافى ربح قدره 2.59 مليون دولار في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة الحالى 218.5 مليون دولار، موزعا على 312.2 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.7 دولار.